Nå kommer vaksine-passene

– Dette er en viktig sak for at folk kan ferdes fritt i EU. Det sier en talsperson for EU-kommisjonen til NTB.

EU-kommisjonen forsøker nå å finne et felles system for vaksine-pass. Landene som er medlem skal komme med innspill. Det er ventet at saken skal tas opp på EUs neste toppmøte. Møtet skjer over video neste uke.

Håpet har vært at et vaksine-pass vil gjøre det enklere for de som er vaksinert mot korona å reise. De vil kanskje kunne slippe karantene når de krysser grensene.

Passene kan også gjør det mulig å holde konserter, festivaler og andre arrangementer med mange deltakere.

Helse-myndighetene i Norge følger nøye med på dette. Diskusjonene er i gang både i EU og i Verdens helseorganisasjon (WHO).

Kan det bli aktuelt med egne regler for dem som vaksinert mot korona-viruset i Norge? Det er ikke avklart ennå, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke.

– Om det å legge frem bevis på at man er vaksinert kan gi fordeler ved innreise eller på arrangementer, er ikke tatt stilling til, sier hun.

Bjerke sier at det blir opp til hvert enkelt land å avgjøre hvordan vaksine-pass kan brukes.

Mange bedrifter er opptatt av disse passene. Det sier Nina Melsom, som er direktør for arbeidsliv i NHO. Det gjelder spesielt dem som jobber internasjonalt eller har mange arbeidere fra utlandet.

– For oss er dette blir basert på en nøye vurdering av smittevern. Om det er trygt, bør myndighetene absolutt vurdere å lage en slik ordning, sier Melsom.

Det var Kypros som først tok til orde for vaksine-pass i EU. Statsministeren i landet sendte denne uka et brev til sjefen i EU-kommisjonen. Der foreslo han et felles system for vaksine-pass i EU. Slik kan vaksinerte krysse grensene fritt.

Danmark og Polen er EU-land. Begge har varslet at de vil lage vaksine-pass.

Samtidig vil vaksinerte få flere fordeler i Polen. De trenger blant annet ikke følge reglene om å ikke være sammen med andre. De vil også slippe karantene etter å ha vært i kontalt med en smittet.

Andre land har vært mer avvisende. Det gjelder for eksempel Frankrike.

Også i Norge er meningene delte.

Ingvild Kjerkol er helse-politisk talsperson i Ap. Hun sier at selv om vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom, så vet vi ikke hvilken effekt vaksinen har på spredningen av smitte.

– Vi vet også at folk har hatt falske dokumenter som viser negativ test ved innreise. Så her må vi ikke ta noen sjanser, sier hun. Regjeringen bør ha full kontroll på import-smitten, mener hun.