Nå skal han styre Istanbul

Den nye ordføreren i Istanbul heter Ekrem Imamoglu. Søndag vant han omvalget på ordfører.

– Det var ikke en enkelt gruppe eller ett enkelt parti. Hele Istanbul og Tyrkia vant dette valget, sa Ekrem Imamoglu etter at det foreløpige resultatet var klart. Han fikk 54 prosent av stemmene. Det skriver nyhetsbyrået NTB.

Partiet til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har styrt Istanbul i årevis. Men de klart ikke vinne.

– Jeg gratulerer og ønsker ham suksess, sa Binali Yildirim i en uttalelse på TV. Yildirim var kandidat for Erdogans parti AKP.

Imamoglu er med i opposisjonspartiet CHP. IHan vant valget knapt i mars i år. Da fikk han bare 18 dager som ordfører. Valgmyndighetene mente det var feil med valget. AKP krevde et nytt valg. Slik ble det.

mamoglu varsler om en ny start for Tyrkia.

– I dag vil vårt folk ta den beste avgjørelsen for demokratiets skyld. For Istanbul. Og for det riktige i alle valg i framtida, sa Imamoglu søndag.

President Erdogan skrev på Twitter at han gratulerte den nye ordføreren.

Omvalget ble sett som en test på hvor populær Erdogan er i Istanbul. Tyrkia opplever store økonomiske problemer. Det er dyrt å kjøpe mat. Mange er ute jobb. Istanbul er sentrum for Tyrkias næringsliv, finansinstitusjoner og kultur. Derfor var valget ekstra viktig.

Det bor omtrent 15 millioner mennesker i byen. Budsjettet til byens myndigheter tilsvarer 75 milliarder kroner.

De 16 siste årene har Erdogan styrt mest i tyrkisk politikk. Eksperter mener makten svekkes når han ikke lenger kontrollerer Istanbul.

Erdogan selv begynte sin politiske karriere som ordfører i Istanbul. Det var fra 1994 til 1998. Han er født i byen. Presidenten har tidligere sag at «den som vinner Istanbul, vinner hele Tyrkia».