Nå starter rettssaken mot Frode Berg

Tirsdag starter rettssaken mot norske Frode Berg. Han ble pågrepet i Russland. Det skjedde 5. desember 2017. Myndighetene i Russland mener Berg er en spion.

Russiske myndigheter sier at Berg hadde 3.000 euro på seg. Pengene skulle brukes for å skaffe hemmelige opplysninger om den russiske nordflåten, mener russiske myndigheter. Berg nekter straffskyld.

Han har sittet i fengsel i Russland i 483 dager.

Det er lenge nok, mener Bergs støttegruppe. Gruppen jobber for å få Berg tilbake til Norge.

Rettssaken mot Berg starter tirsdag klokken 14. Det er satt av to til tre dager til saken.

Tirsdag skal retten snakke om hvordan fengslingen av Berg skal skje videre. På onsdag skal vitner i saken forklare seg.

– Vi er veldig glad for at det skjer noe. Nå håper vi det kommer en avgjørelse i løpet av kort tid, sier Øystein Hansen til nyhetsbyrået NTB. Han er leder for Bergs støttegruppe.

Berg må få en dom. Så kan vi forhandle om å få ham tilbake til Norge, sier Hansen.

Den vanlige straffen for spionasje i Russland er 10 til 20 år.

Brynjulf Risnes er Bergs norske advokat. Han tror ikke Berg vil sitte i fengsel i mange år.

– Det tror jeg ingen ønsker. Heller ikke russiske myndigheter. Jeg tror vi vil finne en løsning, sier Risne

Vil du lese mer: Dette er historien om Frode Berg