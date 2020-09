Navalnyj kan bli helt frisk

Navalnyj er en russisk opposisjons-politiker. Han ble alvorlig syk på en reise i Sibir. Prøver skal vise at han ble forgiftet. De siste ukene har leger i Tyskland jobbet for å redde livet hans. Nå er han frisk nok til å dra fra sykehuset. Han kan bli helt frisk, sier sykehuset Charité i Berlin.

– Det er mulig at han blir helt frisk. Det tror vi basert på hvor raskt han har blitt bedre og på hvor bra han er nå. Det gjør at legene som har behandlet ham tror at han blir frisk, skriver sykehuset. Men de skriver også at det er for tidlig å si det helt sikkert. Det kan være følger som blir merkbare først etter lengre tid.

Det er tatt prøver av Navalnyj. De er undersøkt i flere land. De viser spor av en nervegift som heter novitsjok. Den ble laget for militæret i det som var Sovjetunionen.

Navalnyj er en kjent kritiker av president Vladimir Putin. Han er også kjent som blogger og for å jakte på korrupsjon. Han har anklaget mange av de med makt i Russland for å være korrupte. Det har han laget filmer om. De har han publisert på kanalen sin på Youtube. Den har flere millioner seere.

Det er ukjent hvordan Navalnyj ble forgiftet. Flyet han reiste med nødlandet i byen Omsk. Det skjedde da han skulle fly fra Sibir til Moskva. Han fikk intensiv behandling av leger i Omsk. Så han ble hentet med et ambulansefly. Det fløy ham til Berlin i Tyskland.

De som støtter Navalnyj sier myndighetene i Russland har skylden. Men det nekter myndighetene i landet for. De krever å få se bevis og mer informasjon om politiets arbeid. Saken har ført til at Russland og Tyskland har fått et dårligere forhold.

– To laboratorier i Frankrike og Sverige har gjort prøver. Det har også spesial-laboratoriet til det tyske forsvaret gjort. Alle viser at det var novitsjok på og i kroppen min, sier Navalnyj. Han har begynt å skrive på bloggen sin igjen. Han skriver at han har bedt om å sendt klærne sine til Tyskland. De ble fjernet før han ble fløyet til ut fra Russland. Han vil at de også skal bli undersøkt.

Flere mener Russland har brukt novitsjok de siste årene. Giften ble også brukt mot en russisk dobbelt-agent i 2018. Sergej Skripal og datteren Julia ble forgiftet i Salisbury i England. Begge overlevde. Men en britisk kvinne døde etter å ha fått i seg giften. Den kom fra en parfymeflaske som samboeren hennes hadde funnet i en søppelkasse.