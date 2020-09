Navalnyj skal være frisk nok til å snakke

Navalnyj er en 44 år gammel advokat fra Russland. Han er også opposisjons-politiker. Han ble akutt syk på en reise i Sibir i august. Denne uken ble han vekket fra et kunstig koma i Tyskland.

Torsdag skriver den tyske avisa Der Spiegel at Navalnyj er blitt bedre. Han kan snakke igjen etter å ha vært i koma. Han kan kanskje også huske ting fra før han ble akutt syk, sier kilder til avisa.

Det gjør at tysk politi øker antallet vakter ved sykehuset. De frykter at det kan komme nye forsøk på å drepe ham helsen blir bedre.

Angela Merkel er statsminister i Tyskland. Hun sier at noen har prøvd å drepe Navalnyj med gift. Mange land mener han ble forgiftet av russiske myndigheter. Russland nekter for at de har noe med saken å gjøre.

Det fikk Geza Andreas von Geyr beskjed om. Han er tysk ambassadør i Russland. Han måtte møte opp utenriksdepartementet i Russland denne uka. Der fikk han vite at landet vil protestere på det de mener er anklager som er usanne. De sier også at Tyskland bruker saken for å gi Russland et dårlig rykte i verden.

Navalny har fått i seg en gift. Det er funnet spor av novitsjok, sier sykehuset Charité. Det er der han har blitt behandlet. Giften ble laget og brukt i Sovjetunionen.

Russland krever å få bevis for at det er brukt gift. De vil også ha medisinsk informasjon om Navalnyj. Hvis svaret blir nei, vil det få følger for forholdet mellom de to landene, sier Russland.

Tyskland har delt svaret fra prøvene. Men de har gjort det med organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW).

Martina Fietz er talskvinne for den tyske regjeringen. Hun sier det først og fremst er et brudd på internasjonale lover mot bruk av kjemiske våpen. Det ikke handler om forholdet mellom de to landene, sier hun. Fietz sier hun ikke ser noe behov for å sende svar fra prøvene til Russland.

OPCW er en del av verdens-organisasjonen FN. Russland er også med i OPCW.