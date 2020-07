Nepal har snart fått dobbelt så mange tigere

Nepal har hatt et mål om at de skal få dobbelt så mange tigere innen 2022. De nærmer seg målet, sier Sharma Oli. Han er statsminister i Nepal.

Nepal er et av flere land som ble enige i 2010. 13 land lovet at de skulle jobbe for å dobbelt så mange tigere.

Oli sa ikke hvor mange tigere som finnes i Nepal nå. Men det ble laget en undersøkelse i 2018. De viste at det var 235 tigere i landet. I 2009 var det 121 tigere. Hvis det fortsetter slik, kan Nepal være det første landet som klarer å innfri løftet om å få dobbelt så mange tigere.