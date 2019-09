Netanyahu er klar til å forhandle

Onsdag er resultatet etter valget i Israel ventet. I mellomtiden sier statsminister Benjamin Netanyahu at han er klar til å forhandle. Han vil ha en «sterk sionistisk regjering», sier han. Men han vil først vente på resultatet. Sionismen er en nasjonalistisk, jødisk bevegelse.

– I løpet av de neste dagene vil vi gå inn i forhandlinger. Vil vil forsøke å danne en sterk sionistisk regjering. Vi vil jobbe for å unngå en farlig anti-sionistisk regjering, sa Netanyahu. Det var på partiet Likuds valgvake i Tel Aviv natt til onsdag. Partiet til Netanyahu er til høyre i politikken.

– Det skal ikke bli og det kan ikke bli en regjering som støtter seg på arabiske partier. Eller på anti-sionistiske partier, fortsatte han.

Statsministeren talte etter at målingene på valgdagen var klare. De viser at det er helt jevnt mellom hans parti og Benny Gantz fra partiet Blått og Hvitt.

Det har vært en tøff valgkamp, sa Netanyahu i talen. Han takket for støtten han har fått. Han kritiserte mediene. Han mener de har dekket valget fra konkurrentens side. Han mener partiet hans gjorde «et godt valg til tross for dekningen fra én side». Det skriver den britiske avisa The Guardian.

Et par hundre mennesker var til stede på valgvaken da han talte. Det skriver avisa. I lokalet hang det israelske flagg og plakater. De hadde bilde av USAs president Donald Trump.

Netanyahu kommer til å samarbeide med sin «gode venn» Trump, sa han i talen. Det er hvis han klarer å danne en regjering.