Netanyahu vant valget igjen

Valget i Israel ble svært jevnt. Alliansen Blått og hvitt kjempet mot partiet Likud. Både Likud og Blått og hvitt får trolig 35 seter hver i Knesset. Det er det israelske parlamentet. Fordelingen var resultatet etter at 97 prosent av stemmene var talt opp.

Men Likud vinner likevel, ifølge landets tre store TV-stasjoner. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Likud er partiet til statsminister Benjamin Netanyahu.

Netanyahu kommer trolig til å lage en regjering med flere partier. Han får med seg nasjonalistiske og ultraortodokse partier. Det gir ham mellom 65 og 67 av 120 seter i Knesset.

Det er femte gang Netanyahu blir valgt som statsminister. Til sommeren er han den som har hatt jobben lengst i Israel.

– Jeg vil takke våre velgere for en utrolig bragd. Israel har vist meg tillit for femte gang. Jeg er veldig rørt, sier Netanyahu.

Han fortalte at han allerede har snakket med ledere for andre partier. Nesten alle har sagt at de ønsker at han forsetter som statsminister, sier han.

I opposisjonen finnes det både sentrumspartier, venstrepartier og arabiske partier. De får omtrent 55 seter i parlamentet.

69 år gamle Netanyahu har skaffet Israel nye venner de siste årene. Han samarbeider også med USAs president Donald Trump. Men Netanyahu og kona etterforskes av politiet i Israel. De undersøker om han har gjort tjenester ulovlig mot betaling. Politiet har anbefalt at riksadvokaten tiltaler ham for slik korrupsjon i tre saker. Netanyahu er uenig.