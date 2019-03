New Zealand forbyr våpen

New Zealand ble rammet av et terrorangrep. En mann skjøt mot mennesker inne i to moskeer. 50 mennesker ble drept. Angrepet skjedde forrige fredag.

New Zealand forbyr alle våpen som ble brukt i angrepet. Det melder landets statsminister Jacinda Ardern.

Til sammen brukte mannen fem våpen i angrepet. Blant våpnene var det to hagler og to halvautomatiske våpen. Mannen skal ha brukt store våpen-magasiner. Disse har plass til ekstra mange patroner. Det forteller landets statsminister.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters ble rundt 50 mennesker skadd i angrepet. 29 av personene ligger fortsatt på sykehuset. Mange av dem har blitt operert flere ganger.