Noen dør i trafikken hvert 24. sekund

Det dør noen i trafikken hvert 24. sekund. Det viser en ny rapport. Slike ulykker er nå den vanligste årsaken til at unge dør i verden.

1,35 millioner mennesker døde i trafikken i 2016. Dette var 100.000 flere enn tre år tidligere. Verdens helse-organisasjon (WHO) har laget rapporten.

– Det er en høy pris å betale for å kunne bevege seg rundt, sier Adhanom Ghebreyesus. Han leder WHO.

Han mener at verden må gjøre noe. Det finnes ingen unnskyldninger.

Flere dør i trafikken. Men det er også flere personer på veiene enn før.

Flere land vil gjøre det tryggere i trafikken. Folk straffes hardere for å kjøre etter å ha drukket alkohol. Folk straffes hardere for å kjøre for fort.

Dette kan hjelpe mot ulykker, mener WHO. Noen land prøver å få flere til å bruke bilbelte.

Det er flere ting som kan hjelpe. Fortauer og gangveier kan bli bedre. Bilene kan bli sikrere.

I fattige land går utviklingen i gal retning, ifølge WHO.

– Ingen av disse landene klarer å gjøre slik at færre dør, står det i rapporten. Folk i fattige land lever farligere i trafikken. Europa er tryggest, mens Afrika er farligst.

Folk som går og sykler, er i størst fare. Det er også farlig å kjøre motorsykkel eller sitte på.

107 mennesker døde på norske veier i fjor. Dette var det laveste tallet på over 70 år, ifølge Statens vegvesen.