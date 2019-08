Tirsdag kveld smalt det i bygget til Skattestyrelsen i København i Danmark. Det er kontoret til Danmarks skattemyndigheter. Politiet i København mener eksplosjonen var et angrep. En person ble skadd.

– Det er ingen tvil om at dette ikke er et uhell. Det er ikke en hendelse som kan skje av seg selv. Noen har angrepet bygningen med vilje, sier Jørgen Bergen Skov. Han er sjefinspektør i Københavns politi. Han snakket til pressen onsdag formiddag.

En person som gikk forbi ble skadd. Personen ble truffet av biter fra eksplosjonen. Det bekrefter Skov. Personen dro til legevakten. Men Skov vet ikke hvordan det går med ham eller henne.

To personer var i bygningen da eksplosjonen skjedde. De ble ikke skadd.

Fasaden på bygningen har fått store skader. Vinduer er knust og metalldeler har løsnet.

Politiet fikk meldinger om eksplosjonen rundt klokka 22.15 tirsdag kveld.

Den som utløste eksplosjonen, ønsket trolig ikke å skade noen mennesker. Det er fordi det skjedde sent på kvelden, sier Skov.

– På det tidspunktet ses bygningen på som tom. Det kan ha vært et angrep rettet mot Skattestyrelsens bygning. Eller det kan være noe som har foregått der fordi det normalt ikke er mennesker der da. Det vet vi ikke nå.

Han sier også at det er for tidlig å si noe om hvem som kan ha gjort det. Han ville heller ikke si noe om hvorfor angrepet skjedde eller om hva som gjorde at det eksploderte.

– Vi er selvfølgelig i gang med den tekniske etterforskningen. Vi har noen spor. Men vi kan ikke si noe mer om hvilke spor dette er. Det er av hensyn til etterforskningen, sier Skov.

Skattemyndighetenes kontorer ligger i bydelen Østerbro. For nøyaktig 16 år siden tirsdag skjedde noe lignende. 6. august 2003 ble en eksplosjon utløst ved kontorene på Østbanegade på Østerbro. Politiet fant ut at det var brukt hjemmelaget fyrverkeri. Men de mente det var grove rampestreker. Det melder nyhetsbyrået Ritzau.

Skov sier at politiet har undersøkt om det kan være en sammenheng.

– Det var en mistenkt i 2003. Vi har snakket med ham. Han har fortalt hva han gjorde tirsdag kveld. Det er foreløpig ikke noe som tyder på at sakene har noe mer hverandre å gjøre, sier politi-inspektøren.

Mange vitner meldte at de hørte et stort brak rundt klokka 22.15. Men det tok nesten åtte timer før politiet kunne bekrefte at det var en eksplosjon.

Politiet og en bombegruppe har vært på stedet hele natten. De jobber fortsatt med å undersøke hva som skjedde.

Skattestyrelsens bygning ligger ved Nordhavn Stasjon.