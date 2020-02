Noen truet med bombe etter SAS sin reklamefilm

Det skandinaviske flyselskapet SAS fikk laget en reklamefilm. De publiserte den tirsdag. Dagen etter måtte de fjerne den.

Folk ble så sinte.

Siden kom filmen tilbake med noen endringer. Se den her:

Et firma laget reklamefilmen. Noen truet dem med bombe torsdag. Det bekrefter dansk politi.

Firmaet holder til i København. Politiet dro dit tidlig på morgenen.

– Jeg kan bekrefte at det er en bombe-trussel. Politiet holder på å gå igjennom stedet. Vi gjør som de sier. Det er selvfølgelig veldig trist for våre medarbeidere. Det sa administrerende direktør Mikael Jørgensen til Danmarks Radio.

Politiet har nå avsluttet aksjonen. De fant ingenting.

I SAS-filmen trekker de fram en rekke ting. Tingene forbindes ofte med Skandinavia. Blant annet svenske kjøttboller, dansk rugbrød og bindersen.

En stemme sier så at «ingenting er skandinavisk – alt er kopiert».

John Eckhoff er pressesjef i SAS. Reklamen handler om at reiser beriker oss, sier han til nyhetsbyrået NTB.

– Vi i SAS er stolte av vårt skandinaviske opphav. Vi er stolte av de verdiene som preger våre åpne, likestilte og demokratiske samfunn, sier han.

SAS mente onsdag at all kritikken var et koordinert angrep.

– Kommer aldri til å fly SAS igjen, skrev en person på internett, ifølge Nettavisen. En annen person mener at reklamen er anti-skandinavisk.