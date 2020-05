Nok en russisk leder kan ha korona

Ramzan Kadyrov er syk, og ble fløyet til Moskva. Nå er han på sykehus. Han er trolig smittet av korona, skriver flere nyhetsbyråer i Russland. Han ble fløyet fra Tsjetsjenia torsdag, og ble lagt inn på sykehus samme dag. Det var torsdag.

Kadyrov er leder i Tsjetsjenia. Det er en del av Russland. Det har vært mye vold og konflikt i området. Det er mange som mener Kadyrov styrer området på en brutal måte. Han blir også anklaget for grove brudd på menneskerettighetene.

Kadyrov har sagt at alle som bryter karantene-reglene, bør drepes. Han har også sagt at tsjetsjenere som smitter andre, er som terrorister. De bør begraves i grøfter. Han har også vært sint på leger. Særlig hvis de klager over lite utstyr for å hindre smitte. Han har kalt dem provokatører.

Det er kort tid siden han truet en journalist fra Russland. Journalisten hadde laget en sak fra området. Den handlet om folk som ble hjemme med smitte heller enn å dra på sykehus. De skal ha vært redde for å bli straffet av politiet.