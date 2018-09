Norge får ny ambassadør i FN

Verden

Mona Juul har jobbet i Verdens-organisasjonen FN i London tidligere. Der jobbet hun som nest-kommanderende i FN for Norge. Nå flytter hun til New York og blir ny FN-ambassadør for Norge.

Juul er kjent for Oslo-avtalen i 1993. Det var en fredsavtale mellom palestinske PLO og Israel. Hun ledet forhandlingene sammen med ektemannen.