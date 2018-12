Norsk og dansk kvinne funnet drept i Marokko

En norsk og en dansk statsborger ble funnet døde. De var i Atlasfjellene i Marokko. Det bekrefter Utenriksdepartementet (UD) i Norge. De sier at familiene til de drepte har fått beskjed. UD har vært i kontakt med marokkanske myndigheter. En person er pågrepet for drapene. Det sier kilder til avisa VG.

Den norske kvinnen var fra Bryne i Rogaland. Det sier politiet til kanalen NRK. Kvinnen er 28 år gammel. Familien bor på Bryne, sier Kurt Løklingholm til kanalen. Han er operasjonsleder i Sørvest politidistrikt.

Kvinnen har også en adresse i Telemark. Det sier politiet til avisa Stavanger Aftenblad.

Moren til den døde kvinnen delte budskapet om at datteren var død. Hun skrev det på nettsamfunnet Facebook mandag kveld. Det skriver avisa Jærbladet.

De to kvinnene var ryggsekk-turister. Begge var i 20-årene. Det melder VG. De ble funnet drept i et populært turområde. Det er i nærheten av landsbyen Imlil. Mange drar fra Imlil når de skal gå tur i fjellet Toubkal. Det er det høyeste fjellet i Nord-Afrika. Kilder sier til VG at kvinnene kom dit søndag.

De ble funnet drept, ifølge det marokkanske innenriks-departementet. De hadde skader av vold på halsen. Det var skader gjort med en skarp ting.

– Hele Imlil er i sjokk. Det er en tragedie for hele byen, sier Mustapha til VG. Han er en lokal guide.

Han sier at området er sett på som trygt. Bortsett fra at det nå er mye snø der og veldig kaldt.

– Det har aldri skjedd noe lignende som dette. Det lokale politiet har sagt at de etterforsker saken for fullt. Det er jeg veldig glad for, sier Mustapha.

Ifølge VG er nå etterforskningen i gang. Men ingen skal være pågrepet. De to ofrene skal ha delt telt. De ble funnet ved teltet mandag morgen. Men det er uklart når de ble drept.

Mange politi- og sikkerhetsfolk skal ha kommet til stedet hvor de ble funnet.

– Hele regionen er stengt. Det er mange politifolk i området. Det er helikoptre i lufta. Alle planlagte fotturer er avlyst av hensyn til sikkerheten. Det skriver den lokale nettavisa Medias24.

Nordmannen Mikael Jacobsen Vang har snakket med kanalen TV 2. Han opplevde også stedet som trygt. Han har nylig vært på en tur der.

– Vi opplevde på ingen måte området som noe skummelt. Det virker veldig merkelig for oss at noe slikt kunne skje der, sier han.

Ifølge Vang virket miljøet rundt området som «alle kjente alle».

– Vi har aldri hørt om at det har skjedd noe voldelig der, sier han.

Fredag møtte han to kvinner. De reiste alene ved overnattingsstedet Refuge du Toubkal. Lørdag møtte han dem igjen. Da var de på toppen av fjellet Jbel Toubkal. De to passer beskrivelsen til de to som er funnet drept. De skal ha sovet i telt i nærheten av overnattingsstedet Club Alpin Francais. Det ligger ved foten av Toubkal-fjellet.

– Det er helt tragisk det som har skjedd, sier Vang.