Norskeid skip ble angrepet

To tankskip ble angrepet, skriver flere medier. Dette skjedde i Omanbukta i Midtøsten torsdag morgen. Det ene skipet er Front Altair. Det hører til rederiet Frontline. John Fredriksen eier store deler av rederiet. Fredriksen er født i Norge, men er senere blitt statsborger av Kypros. Han regnes som verdens rikeste nordmann.

– Alle 23 personene om bord er i sikkerhet. De er sendt til et annet skip i nærheten, sier rederiet til avisa VG.

Skipet brenner, ifølge Frontline. Det var ingen nordmenn om bord. Noen hevder at skipet ble truffet av en torpedo.

Det andre skipet heter Kokuka Courageous. En person fra skipet skal være skadd. Folk forlot skipet i redningsbåter, skriver nyhetsbyrået NTB.

Skipet er lastet med metanol. Det var på vei fra Saudi-Arabia til Singapore. Skipet ble skadd.

– Vi kan bekrefte at det har vært et angrep. Det har vært en eksplosjon om bord på det norskeide skipet, sier Nasser Selim til Dagbladet. Han snakker for kystvakten i Oman.

Angrepet skal ha skjedd i iransk farvann. Front Altair skal ha hentet olje fra en havneby i De forente arabiske emirater.

Skipet er en oljetanker. Det ble bygget i 2016. Det seiler under flagget til Marshalløyene.

Det iranske nyhetsbyrået IRNA kaller hendelsen en ulykke. Iransk marine har reddet 44 personer, melder byrået.

Norske skip må være forsiktige i Omanbukta. Det sier Sjøfarts-direktoratet i en pressemelding. Direktoratet kaller hendelsen torsdag for et angrep.

Flere oljeskip ble også angrepet 12. mai. Det skjedde utenfor havnebyen Fujairah i De forente arabiske emirater. USA hevdet at Iran gjorde det. USA og Iran har et vanskelig forhold.