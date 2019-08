Ny president varsler kamp mot avtale med Trump

– Målet er oppfylt, sa Alejandro Giammattei. Han vant valget i Guatemala søndag.

Giammattei fikk omtrent 58 prosent av stemmene, skriver nyhetsbyrået NTB. Motstanderen Sandra Torres fikk omtrent 42 prosent. Bare 4 av 10 velgere stemte i valget.

Giammattei overtar som president 14. januar 2020. Han sier han vil kjempe mot korrupsjon. Uærlige ledere og forretningsfolk er et stort problem i Guateamala.

Giammattei sier at han også vil kjempe mot den nye avtalen med USA. Tidligere president Jimmy Morales skrev under på avtalen 6. juli.

Morales ble enig med president Donald Trump. Flyktninger som har reist gjennom Guatemala, må søke asyl der. De blir nektet å søke asyl i USA.

Avtalen sier at Guatemala er et trygt lang for innvandrere. Men landet sliter med kriminalitet, vold og dårlig økonomi.

– Dette er ikke rett for landet vårt. Vi har vansker med å ta vare på vårt eget folk. Tenk da hvordan det blir for utlendinger her, sier Giammattei til nyhetsbyrået Reuters.

Han sier han vil bli enig med USA om endringer i avtalen.