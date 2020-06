Ny rapport viser at Floyd døde av kvelning

Det er kaos i USA. President Donald Trump truer med hæren. I New York kjørte en bil inn i en gruppe politifolk mandag. Minst to betjenter ble skadd.

Folk er rasende etter at George Floyd døde. De protesterer mot politivold og rasisme. Det skjer flere steder i landet.

Den afro-amerikanske mannen ble pågrepet av politiet. Han døde etter pågripelsen i Minneapolis.

En politimann holdt ham nede med kneet. Folk filmet mens det skjedde.

– Jeg får ikke puste, sa Floyd, ifølge en av videoene.

Politimannen Derek Chauvin er nå siktet for forsettlig drap. Flere politifolk måtte slutte i jobbene sine etter hendelsen.

Familien til Floyd bestilte en rapport. Den viser at Floyd døde av kvelning. Det skjedde som følge av trykk mot nakken og ryggen, ifølge denne rapporten.

En annen rapport forteller noe annet. Det er den offisielle rapporten etter Floyds død.

Denne foreløpige obduksjons-rapporten viste at George Floyd ikke døde av kvelning alene. Han hadde sykdom i hjertet og var beruset, ifølge den rapporten.

De hadde ikke beviser for at kvelning var årsaken til at han døde.

Floyds etterlatte avviste at Floyd hadde problemer med helsa fra før. De ba om ny obduksjon.

Advokaten sa at de etterlatte ikke stoler på «noe som kommer fra Minneapolis-politiet».

Politiet har pågrepet 5.600 personer i demonstrasjoner. Det viser en opptelling nyhetsbyrået AP har gjort.

Flere byer har innført portforbud.