Nytt virus funnet i Kina

Det er oppdaget et nytt influensa-virus i Kina. Det kan føre til en ny pandemi, sier kinesiske forskere.

Viruset er funnet hos griser. Men det kan smitte mennesker, sier forskerne. Det skriver kanalen BBC.

Forskerne er bekymret for at viruset kan endre genene sine. Det vil gjøre det lettere å spre seg fra person til person.

Viruset skal ha alle egenskapene til et virus som kan spre seg til mennesker. Det må overvåkes nøye. Mennesker er trolig ikke immune mot det. Årsaken er at det er et nytt virus.

I 2009 hadde verden en pandemi med svineinfluensa. Færre døde enn det verden fryktet. Årsaken var at mange eldre mennesker var immune mot det. Det var trolig fordi det lignet på et virus som hadde smittet folk før.

Nå har vi vaksine mot svineinfluensa. Dermed er folk beskyttet. Det nye viruset i Kina ligner svineinfluensaen. Men det er litt annerledes.