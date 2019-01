Oppfordret til å drepe flere polske politikere

Mandag pågrep polsk politi tre personer. Det sier det polske innenriks-departementet. De har oppfordret til flere drap på politikere. Det skjedde etter at ordføreren i byen Gdansk ble drept.

Mandag døde Pawel Adamowicz. Ordføreren var blitt stukket med kniv i hjertet og magen. Det skjedde under et veldedighets-arrangement søndag.

Det er ikke kjent hvem personene skal ha oppfordret til å drepe.

En 27 år gammel mann ble pågrepet på stedet for å ha knivstukket Adamowicz. Mannen har sittet i fengsel for et bankran. Han hevder at han var uskyldig. Han gir det tidligere regjeringspartiet Borgerplattformen (PO) skylden for dette. Ordføreren i Gdansk tilhørte tidligere dette partiet.