– «Ordren» kan være psykologisk kriging

USAs president Donald Trumps skal ha gitt ordre om et angrep på Iran. Så skal han ha ombestemt seg i siste liten. Det ble kjent fredag.

Torsdag skal det amerikanske militæret ha forberedt et angrep på flere mål i Iran. Det skriver flere medier.

Angrepet ble godkjent av Trump. Det forteller kilder i den amerikanske regjeringen til avisa New York Times. Men presidenten skal senere ha ombestemt seg. Flyene skal allerede ha vært i lufta da han droppet planene.

Alt sammen kan være del av en psykologisk kriging, mener Kjetil Selvik. Han er forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Planene om et angrep sender et signal til Iran. Det betyr at Irans handlinger kan få store følger, sier forskeren.

– De kan dermed være et ledd i psykologisk krigføring, sier Selvik til nyhetsbyrået NTB.

– Det handler om å skremme fienden med ord eller trusler om krig, sier han.

Fikk amerikanske journalister selv fatt i hemmelig informasjon om et angrep? Eller ble informasjonen bevisst sluppet ut av USAs regjering? Det vet vi ikke, sier Selvik.