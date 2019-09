Orkanen Dorian herjer i Atlanterhavet

Orkanen Dorian feide inn over øyfgruppen Bahamas. Enormt mye ble ødelagt.

Søndag delte mange videoer på sosiale medier. De var fra Abaco i Bahamas. Videoene viser flomvann gjennom gatene i en by. Flere videoer klipp viser hus som har fått deler av taket revet av. De viser strømlinjer som er revet ned og biler som er veltet over ende av orkanen.

Det er foreløpig ikke meldt at noen har dødd. Men det har kommet veldig liteinformasjon fra områdene.

Det ble meldt om stormflo for Abaco på mellom 5,5 og 7 meter. Det er ifølge det amerikanske orkansenteret (NHC) høye, ødeleggende bølger.

Vindstyrken var oppe i 82,5 meter per sekund. Orkanen hadde vindkast på 98 meter per sekund. Det gjør Dorian like kraftig som den sterkeste orkanen som noen er gang målt. Det er av dem som har truffet land: Labor Day-orkanen i 1935.

Kun én orkan er målt med enda høyere vindstyrke i Atlanterhavet. Det var orkanen Allen i 1980. Den hadde en vindstyrke på 85 meter per sekund. Men den hadde avtatt litt da den traff land. Det hadde ikke Dorian.

Søndag klokka 12 lokal tid meldte NHC at orkanen har blitt litt svakere. Dorian er fremdeles godt over grensa for en kategori 5 orkan. Den vil fortsette å være det i noen dager til. Men siste måling viste vindstyrke på 79 meter per sekund.

Dorian var da 70 kilometer øst for Freeport på Grand Bahama. Hele uværet beveget seg vestover. Det hadde en fart på 9 kilometer i timen.

Folk i delstaten South Carolina i USA har fått ordre om å forlate hjemmene sine. Det gjelder de som bor langs kysten av delstaten. Guvernør Henry McMaster kom med ordren søndag kveld. Folk må dra fra hjemmene sine fra klokka 12 mandag lokal tid.

Da blir alle kjørefelt på veiene innover i landet kun åpnet for trafikk én vei. 830.000 mennesker har fått ordre om å dra.

McMaster sier han vet at mange ikke blir fornøyd. Dette er fjerde gangen de må forlate hjemmene sine på fire år. Men «vi mener vi kan holde alle i live», sier han.