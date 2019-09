Orkanen har kommet til USA

Orkanen Dorian begynte å blåse inn over østkysten av delstaten Florida i USA. Vinden fra orkanen nådde land natt til onsdag norsk tid. Da hadde den en vindstyrke på opp mot 49 meter i sekundet.

Dorian kommer ikke til å bevege seg inn over land i Florida. Men Florida fikk likevel føle på vinden.

– Orkanens øye vil bevege seg farlig nærme Floridas østkyst og kysten av Georgia. Det vil den gjøre fram til onsdag kveld, slik det ser ut nå. Det melder det amerikanske orkansenteret NHC.

Så vil Dorian bevege seg nær eller over kysten av delstatene South- og North Carolina. Det skjer torsdag og fram til fredag morgen.

Det er stor fare for at ting blir ødelagt. Det er selv om orkanen ikke treffer land. Stormen lager kraftige bølger og stormflo. Det kommer i tillegg regn. Alt dette gir stor fare for flom når havet stiger, sier NHC.

Det er varslet stormflo opp mot to meter i Florida. I tillegg kommer mye nedbør. I Florida er det ventet mellom 75 og 150 millimeter regn. Det kan komme så mye som 225 millimeter noen steder. Mens det kan regne enda mer på de mest utsatte stedene i Carolina-delstatene. Der kan det komme opp mot 380 millimeter regn. Det er fremdeles ikke like enorme mengder som i Bahamas. Der regnet det noen steder så mye som 890 millimeter. Det skjedde natt til mandag. Det viser bilder fra satellitter til den amerikanske romfarts-organisasjonen NASA.

Myndighetene har bedt 2 millioner mennesker om å forlate hjemmene sine. Det gjelder folk som bor langs kysten i Florida, Georgia, North – og South Carolina.

– Ikke vær tøff og stå i det. Kom dere ut, sa Carlos Castillo tirsdag. Han er talsperson i USAs føderale etat for krisehåndtering FEMA (Federal Emergency Management Agency).

Folk har fått beskjed om å lade mobiltelefoner, hamstre drikkevann og fylle bensintanker.