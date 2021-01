Over 150 personer siktet etter opprøret

Mer enn 150 personer er siktet for å ha brutt nasjonale lover i USA så langt. Det er etter at folk som støtter Donald Trump, stormet inn i Kongressen. Det sier justisdepartementet i USA.

Etterforskere undersøker mer enn 400 personer. De deltok i det voldelige angrepet mot USAs nasjonal-forsamling 6. januar. Det sier Michael R. Sherwin. Han er fungerende statsadvokat i Washington D.C.

Flere kommer trolig til å bli siktet. Det er mye video fra overvåkings-kameraer og sosiale medier fra stormingen. Mange har også sendt tips om folk som deltok.

Siktelsene var først for mindre alvorlige ting. Som å være på et sted uten lov. Men så har de fleste blitt siktet for mer og mer alvorlige ting.