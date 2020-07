Over 40.000 døde med korona i Mexico

40.400 døde er også nest flest i Latin-Amerika. Bare Brasil har flere. Myndighetene i Mexico sier at det var 915 døde på bare det siste døgnet.

6.859 ble bekreftet å være smittet det siste døgnet. Nå er 356.386 smittet i landet. Det er sjette flest i verden. Men det kan være flere. Årsaken er at det er blitt gjort få tester for korona i Mexico. Fram til tirsdag var 820.000 tester fullført. Det er én test per 160 innbyggere.

Mexico hadde sitt første tilfelle av smitte 28. februar.