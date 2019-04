Pågrepet for å kalle kvinne for «hest»

– Vær så snill og hjelp #FreeLaleh hjem til sin datter, skriver Radha Stirling på Twitter. Hun leder en organisasjon for rettigheter.

Politiet i Dubai pågrep en britisk kvinne. Hun er 55 år gammel. Hun kalte eksmannens nye kone for «hest». Flere presser Dubai for at kvinnen skal få komme hjem.

– Denne saken bekymrer oss veldig, sier Jeremy Hunt. Han er britenes utenriksminister.

Laleh Shavravesh dro til Dubai i forrige måned. Hun skulle besøke graven til eksmannen. Hun skrev på Facebook at eksmannen hadde forlatt henne for en «hest».

Kvinnen anmeldte saken fordi hun ble kalt «hest». Shavravesh skal møte i retten torsdag.

– Jeg kan få en bot jeg ikke klarer å betale. I tillegg til fengsel, sier Shavravesh.