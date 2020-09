Palestinske ledere er enige om valg

Partiene Fatah og Hamas er enige om at det skal skje et valg. Det vil bli det første på nesten 15 år i de palestinske områdene.

Områdene er delt i to. Islamistiske Hamas styrer på det som blir kalt Gazastripen. Det mindre religiøse Fatah har hatt makten på Vestbredden.

Mahmoud Abbas er leder av Fatah. Han er også palestinsk president. Han er nå enig med den politiske lederen i Hamas. Det er Ismail Haniyeh. Begge vil at det skal skje et valg innen seks måneder.

Det vil bli det første valget i de palestinske områdene siden januar 2006. Da vant Hamas en stor seier. Året etter var de så uenige at makten ble delt. Det skjedde etter at det var blodige kamper mellom de som støttet de ulike partiene. Siden har partiene styrt hvert sitt område.

– Vi er enig om å holde valg på den folkevalgte forsamlingen først. Så skal vi velge en palestinsk president. Og til slutt skal det bli valgt et styre i Den palestinske frigjørings-organisasjonen (PLO), sier Jibril Rajub til nyhetsbyrået AFP. Han er en viktig politiker i Fatah.

Saleh al-Arouri er en viktig leder i Hamas. Han sier de ble enige under møter de har hatt i Tyrkia.

– Denne gangen ble vi enige på ekte, sier han til AFP.

– Splittelse har gjort skade på vår nasjonale kampsak. Det jobber vi med å få en slutt på, sier han.

Det har vært mange forsøk på å få partene til å snakke sammen etter valget i 2006. I 2012 ble de enige om å bytte fanger. To år senere fikk de en regjering hvor begge var med. Men den varte ikke lenge.

Nå ser det ut som de nye møtene kan ha ført til enighet. Det skjer etter at Bahrain og De forente arabiske emirater har fått et mer normalt forhold til Israel. Det har skapt store protester blant palestinerne. Nå vil de fremstå som samlet og enige.

Det er også et signal at PLO-valget skal være en del del av avtalen. Det kan åpne for at Hamas får lov til å bli medlem av organisasjonen. Den består av Fatah og flere andre palestinske grupper og partier.