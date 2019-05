Paven endrer loven

Den katolske kirke har hatt problemer med seksuelle overgrep.

I kirker over hele verden har det vært flere pedofili-skandaler. Det har vært flere overgreps-saker i Australia, Chile, Tyskland og USA.

Nå endrer pave Frans kirkeloven. Alle må melde fra om seksuelle overgrep i den katolske kirken.

Alle katolske kirker skal ha et system for hvordan de varsler om overgrep. Systemet må være på plass før 2020.

Loven vil ikke gjelde under skriftemål. Et skriftemål er når en person forteller om syndene sine til en prest.