Pence vil ikke fjerne Trump

Mange politikere vil at Donald Trump slutter. Han er president i USA en uke til. Da tar Joe Biden over.

Mike Pence er vise-president. Han kan ta over makta, men sier nei. Han kunne brukt grunnloven til å gjøre det.

Opprørere stormet Kongressen. Det var Trumps følgere. Og Trump har fått mye av skylda.

Representantenes hus er en del av Kongressen. De har sagt at Pence kan bruke grunnloven. Slik kan han ta Trump bort fra makta. Pence måtte da hatt hjelp fra regjeringen.

– Jeg tror ikke at en slik handling er til nasjonens beste. Eller i samsvar med vår grunnlov, skriver Pence i et brev. Det er sendt til lederen i Representantenes hus.

Nå er det fare for at Trump havner i riksrett igjen. Det er en egen rett for folk med makt. Også flere fra Trumps parti vil stemme for. Det melder nyhetsbyrået NTB.

Trump snakket offentlig tirsdag.

– Det er en fryktelig ting de gjør, sa presidenten. Han mener slike planer skaper stort sinne. Han tok også avstand fra vold og opptøyer. Han sa at nå er det tid for ro og fred.