Pfizer tar betalt for flere doser enn avtalt

Legemiddel-selskapet Pfizer tar betalt for seks doser per glass med vaksine. Avtalen var at de skulle ta betalt for fem doser per glass.

Pfizer har laget en av vaksinene mot korona som flere land har kjøpt.

Først var beskjeden at det var mulig å få ut maks fem doser vaksine per glass. Men glassene er fylt med litt ekstra vaksine som en sikkerhet. Med rett type nål går det an å få ut en sjette dose vaksine. Etter at det ble kjent, har Pfizer satt opp prisen. Det skriver den svenske avisa Dagens Nyheter.

Pfizer har tatt betalt for alle seks dosene i Sverige. Det sier selskapet til avisa. Men det er fortsatt mange som kun får ut fem doser.

– Det er uakseptabelt. Om et land bare har mulighet til å få ut fem doser. Da har de fått færre doser for samme pris, sier Richard Bergström til avisa. Han er vaksine-koordinator i Sverige. Han er også forhandler og innkjøper for Norges vaksiner.

Den europeiske union (EU) har ikke godkjent den høyere prisen. Sverige venter nå på at det blir klart hva riktig pris skal være.

Det svenske folkehelse-instituttet kommer ikke til å betale fakturaene til Pfizer. De vil heller ikke motta vaksiner før partene er blitt enige. Det sier stats-epidemiolog Anders Tegnell.

– Vi har sagt til selskapet at vi vil vente med å motta vaksiner som er tilgjengelige. Det er inntil vi får klarhet i dette spørsmålet, sier Tegnell.

Nyhetsbyrået Reuters har forsøkt å snakke med en talsperson for Pfizer i Sverige. Men personen vil ikke kommentere saken.