Polen vil endre mer på domstolene

– Vi vil fortsette. Vi skal ha en reform for domstolene, sier Jaroslaw Kaczynski. Han er vise-statsminister i Polen. Det er mange som sier at reformen må bli stoppet. De mener den kan føre til at domstoler i landet blir mindre uavhengig. Regjeringen er likevel uenig.

De startet arbeidet med en reform i 2015. Da vant partiet Lov og rettferdighet (PiS) til makten i Polen. De har fortsatt makten i landet. Det som har blitt foreslått har ført til protester både i og utenfor Polen. Det har også ført til et dårligere forhold mellom Polen og kommisjonen i Den europeiske union (EU).

– Vi vil bare ha slutt på at domstolene i Polen er avhengige av opposisjonen, sier Kaczynski. Han er leder i PiS. Han var også statsminister i Polen fra 2006 til 2007.

Han er intervjuet i avisa Rzeczpospolita. Han sier det er Polen som skal bestemme hva som er rett for domstolene i landet. Han nekter også for at domstolene blir mindre uavhengige av det som skjer.

Kaczynski sier at det kan bli gjort flere endringer. En ny reform kan også føre til at enkelte dommere vil bli byttet ut.