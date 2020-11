Politi og bønder slåss i protester i India

New Delhi er hovedstaden i India. Der har politi og bønder slåss mot hverandre to dager på rad. Årsaken er at bøndene protesterer. De er mot en ny plan for landbruket i landet.

Bønder og andre som protesterer har kommet seg forbi flere sperringer. De har blitt satt opp av politiet. Målet har vært å hindre at de som protesterer skulle komme seg inn i byen. Politiet har også brukt vann-kanoner og tåregass. Myndighetene har nå gitt opp å stoppe folk fra å komme inn i hovedstaden.

Bøndene er ekstra misfornøyde med en endring i loven. Den ble gjort i september. Både bønder og opposisjonen er mot endringen. De er redd det vil føre til at store selskap kan utnytte bønder. De frykter de vil få mindre betalt.

Regjeringen blir ledet av partiet BJP. De sier at loven vil gjøre det lettere for bønder å selge varer direkte til store selskaper. I India må bønder ofte bønder selge varer til selskaper via en annen person. Regjeringen håper bønder kan få beholde mer av pengene for varene etter at loven ble endret. Det kan gi bønder i India nye muligheter, håper statsminister Narendra Modi.

Bønder i India har lenge slitt med et vær som er vanskelig å spå. Det kan ha sammenheng med endringer i klima. Bønder og landbruket har stadig mer gjeld. Og flere tusen har bønder har begått selvmord de siste årene.

Det har vært protester siden loven ble endret. De fleste protestene har vært i delstatene Haryana og Punjab. De er nordvest i India. Området er viktig for produksjon av mat i landet. Det blir ofte kalt Indias kornkammer. Mange av de som protesterer er fra ulike organisasjoner for bønder. De er fra i alle fall fem ulike delstater.