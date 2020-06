Politibetjent må slutte etter nytt drap

En politibetjent må slutte i jobben. En annen er tatt ut av tjeneste.

Det skjer etter at en mann døde. Politiet skjøt ham utenfor en restaurant i Atlanta i USA fredag.

Det gjorde at mannen døde, ifølge en undersøkelse. Nyhetsbyrået Reuters melder dette.

Videoer fra hendelsen er gjort offentlig.

Rayshard Brooks ble 27 år gammel. Han var afro-amerikansk. Politiet skulle pågripe ham, men han gjorde motstand.

Folk har protestert mot rasisme og politivold i flere uker. George Floyd døde også under en pågripelse.

Folk demonstrerte igjen i Atlanta denne helgen. De gjorde de utenfor restauranten der Brooks ble skutt. Lørdag kveld sperret de av en hovedvei. De tente på restauranten.

Brooks er far til fire barn. Han hadde feiret datterens åtteårsdag fredag. Det sier familiens advokat L. Christ Stewart, skriver nyhetsbyrået NTB.

Senere fredag ble Brooks funnet sovende i en bil. Bilen sto i veien for andre. Politiet ble tilkalt.

En av betjentene banket på bilvinduet. De testet ham for alkohol. Brooks var beruset. Politiet forsøkte å pågripe ham. En av betjentene brukte et elektrosjokk-våpen på ham, uten at det stanset ham.

27-åringen klarte deretter å ta våpenet fra en av betjentene. Så begynte han å løpe fra stedet.

– Betjentene fulgte etter Brooks til fots. Under jakten snudde Brooks seg og rettet elektrosjokk-våpenet mot den ene av dem. Politimannen skjøt og traff Brooks, står det i en uttalelse. Den kommer fra Georgia Bureau of Investigation. De har startet etterforskning av saken.

Brooks ble sendt til sykehus. Der ble han operert, men han døde etter operasjonen. En politibetjent ble skadd i hendelsen.

Politisjef Erika Shields har valgt å slutte. Hun får en annen jobb i politiet.

– Det er på tide at byen ser fremover. Og bygger opp tillit mellom politi og lokal-samfunnet, sa Shields.