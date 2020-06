Politiet mener de vet hvem som drepte Olof Palme

Svensk politi tror Stig Engström sto bak drapet på Olof Palme. Det skjedde i 1986. Han er død, og derfor blir det ingen rettssak. Dermed blir etterforskningen avsluttet uten at noen blir dømt for drapet. Politiet har hatt mye fokus på Engström. Han har lenge blitt omtalt som Skandia-mannen. Det er fordi han jobbet i i forsikrings-selskapet Skandia.

Hans Melander har vært leder for etterforskning. Han sier at de la merke til at en person hadde en annen forklaring enn de andre. Den passet ikke inn. Det var forklaringen til Engström. Fra høsten 2017 har de undersøkt om Engström kunne være morderen. Det ble bestemt av Krister Petersson. Han er aktor, og har ledet Palme-gruppen i politiet.

Palme var både elsket og hatet som politiker. Derfor har noen ment at det kunne være flere som sto bak. Noen har også mistenkt at Palme ble drept av etterretning fra andre land. Petersson sier det var umulig å finne bevis for det. Men han sier at det er umulig å utelukke det.

Petersson sier Engström kunne bruke våpen. Engström likte ikke Palme. Og flere vitner beskrev en drapsmann som var kledd slik Engström var. Han var på stedet, men forsvant før noen fikk et inntrykk av hvem han var.

– Deler av det han gjorde den kvelden passer med det vi tror morderen ville gjort, sier Petersson.