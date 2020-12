Politiet sier de vet hvem som laget bomben i Nashville

Bomben var i en bobil som sto parkert. Politiet mener mannen som laget bomba er død. Han er 63 år gammel. De har søkt opp navnet på eieren av bilen. Og de fant arvestoffet til mannen på en kropp i bilen.

Politiet sier det var Anthony Quinn Warner som laget bomba. Han jobbet med data for en eiendomsmegler i byen. Det gjorde han til han ble pensjonist for en måned siden. Politiet tror at han gjorde det alene. Men de vet ikke hva som var motivet for å sprenge en bobil.

Bilen sprengte i sentrum av byen Nashville første juledag. Byen er i delstaten Tennessee. Det ble spilt av et opptak i bilen før den sprengte. Der ble folk varslet om at det var en bombe. De ble bedt om å rømme fra stedet.

Varselet varte i 15 minutter. Deretter ble det spilt en sang. Det var låta "Downtown" fra 1964. Den er laget av Petula Clark. Like etterpå sprengte bilen.

Tre personer ble skadd. Ingen av dem alvorlig. Fem politifolk bidro til at det ble få skadde. De kom til stedet og evakuerte folk fra hus i området. Det ble store skader på biler og hus. Det ble store skader på et kontorbygg som bilen sto parkert foran. AT & T har kontor der. De jobber med telefon og internett.

Mye av utstyret i bygget til AT & T ble ødelagt i eksplosjonen. Det har har ført til problemer med mobiltelefoni og telefonlinjene. Det har rammet både politi og sykehus i Tennessee og flere nabostater.

Politiet fant deler av bilen med registrerings-nummeret dagen etter at den sprengte. Det gjorde at de begynte å mistenke Warner. De gjennomsøkte deretter boligen hans. Den ligger i nærheten av Nashville.

Et bilde på Google Maps fra 2019 viser en bobil parkert på tomta til Warner. Den er av samme sort som den som ble sprengt. Lørdag var den borte fra tomta.