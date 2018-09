Porno-skuespiller avslører intime ting om Trump

Verden

Den amerikanske porno-skuespilleren Stormy Daniels gir ut bok. Der avslører hun intime ting om sexen hun sier hun hadde med USAs president Donald Trump.

Daniels hevder hun hadde sex med Trump i 2006. Det var ni år før han ble president. Samleiet skal ha skjedd i samme periode som Trumps kone Melania fødte sønnen Barron.

Daniels skriver at det var «den minst imponerende sexen» hun noen gang har hatt. Samtidig skriver hun at hun vemmes over at hun lot det skje, ifølge avisa The Guardian. De har fått tilgang til boka «Full Disclosure». Den publiseres 2. oktober.

Da Daniels sier hun hadde sex med Trump, var han produsent og vert for TV-programmet «The Apprentice». Daniels sier hun fortsatte å ha kontakt med ham etter sexen. Hun håpet han ville holde løftet sitt. Han hadde sagt at hun skulle få delta i TV-programmet.

Hun hevder også at Trump foreslo at de kunne jukse. Hun skulle få vite oppgavene på forhånd. Det ville gjøre det lettere for henne å gå videre i programmet.

Donald Trump nekter for å ha hatt sex med Daniels. Men hun fikk rundt 1 million kroner av Trumps tidligere advokat Michael Cohen. Det skjedde før presidentvalget i 2016. Daniels sier hun fikk pengene for å ikke si noe om saken.

Cohen innrømmer at han brøt reglene om penger til valgkamp. Det var da han betalte pengene.

Det er kommet flere bøker som sier ting om presidentens oppførsel. «Full Disclosure» blir så langt den siste rekka.

De intime detaljene om Trump beviser at Daniels snakker sant. Det skrev hennes advokat Michael Avenatti på nettsamfunnet Twitter.

Han skriver også at det ikke er disse detaljene som er det viktigste budskapet. Men det at Daniels tør å stå opp mot personer med makt.