Presset 19-åring i retten

Artisten A$AP Rocky og to andre menn er tiltalt for vold. De er fra USA. Rettssaken er i Stockholm i Sverige. Torsdag forklarte en 19-åring seg. Han ble skadd i møte med rapstjernen. Volden skjedde tidligere i sommer. Artisten sier han måtte forsvare seg.

Forsvareren til A$AP Rocky stilte 19-åringen mange spørsmål. Advokat Slobodan Jovicic spurte 19-åringen hvorfor han gikk til A$AP Rocky for å høre hvor hans egen kamerat var.

19-åringen har tidligere sagt at han ikke visste at det var en verdensberømt musikkstjerne. 19-åringen har sagt før at hode-telefonene hans ble ødelagt av livvakten. I retten forklarte han at han kastet hodetelefonene mot vakten.

Målet med spørsmålene er å skape tvil om 19-åringens forklaring om volden.

Jovicic avsluttet forhøret med å kalle mannens oppførsel for «uvanlig».

– Jeg oppførte meg ikke uvanlig. Det var kanskje de som oppførte seg uvanlig da de slo meg, sa 19-åringen da.

Torsdag er dag to av de tre som er satt av til saken i Stockholm tingsrätt. Rettssaken skal etter planen avsluttes fredag

A$AP Rocky heter egentlig Rakim Mayers. Han og de to andre tiltalte sier at de handlet i selvforsvar. De mener at 19-åringen og vennen hans truet dem. Rapperen har innrømmet at han la 19-åringen i bakken. Han tråkket også på armen hans og slo eller dyttet skulderen hans. Men han nekter for å ha slått ham med en flaske.

Tirsdag fortalte 19-åringen at han ble løftet opp etter halsen. Det er det rapperens livvakt som skal ha gjort. 19-åringen sa at han fulgte etter amerikanerne for å få vite hvorfor dette skjedde.

Livvakten, 19-åringens venn og to kvinner skal fortelle om hendelsen i retten. Så skal de tre tiltalte forklare seg.

Mayers mor i retten også torsdag. Interessen for saken er fortsatt stor. USAs president Donald Trump har også blandet seg inn. Han har også sendt Robert O'Brien dit. Han er USAs spesialutsending for gisselsaker.

Mayers var i Sverige i forbindelse med sin turné i Europa. Han har sittet i varetektsfengsel. Derfor har han måttet avlyse flere konserter.