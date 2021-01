Protesterer mot at Navalnyj er tatt

Aleksej Navalnyj må løslates umiddelbart, krever Tyskland. Det gjør også flere andre land, blant dem Norge og USA.

Aleksej Navalnyj er politiker. Han leder opposisjonen i Russland. Navalnyj har kritisert president Vladimir Putin mye. Navalnyj ble forgiftet i august i fjor. Siden da har han vært i Tyskland. Leger der reddet livet hans. Men han ville tilbake til Russland.

Navalnyj ble pågrepet søndag kveld. Da kom han med fly til landet. Flyet hans fikk beskjed om å lande på en annen flyplass enn planlagt. Det landet i Moskva. Der hentet russisk politi Navalnyj.

– Pågripelsen av Aleksej Navalnyj er fullstendig uforståelig, skriver Heiko Maas på Twitter. Han er utenriksminister i Tyskland. Mass krever at politikeren løslates med en gang.

– USA fordømmer sterkt Russlands avgjørelse om å pågripe Aleksej Navalnyj, sier USAs utenriksminister Mike Pompeo.

De reagerer på at Russland forsøker å stilne Navalnyj og andre i opposisjonen. Pompeo nevner også andre stemmer som er kritiske til russiske myndigheter. USA sier de er bekymret.

Det russiske utenriks-departementet sier at Navalnyj har brutt en avtale etter en dom. Han ble dømt for bedrageri i 2014.

Talskvinne Maria Zakharova ber de utenlandske lederne om å «respektere folkeretten». Og heller «håndtere problemene i sine egne land». Det skriver hun på Facebook.

Navalnyj ble forgiftet med Novitsjok. Det har eksperter i Vesten sagt. Det er en nervegift som ble utviklet under sovjettiden. Navalnyj mener det er den russiske sikkerhetstjenesten FSB som gjorde det. Han anklaget president Putin for å ha gitt ordre om at han skulle drepes.