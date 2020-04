Prøvde å flykte til Norge over Barentshavet

Tre syriske flyktninger var i en båt på Barentshavet. De var på vei fra Petsjenga i Russland til Norge. Men den russiske etterretnings-tjenesten FSB stoppet dem på havet. Det skjedde 8. oktober i fjor, ifølge nettavisa The Barents Observer.

Det er trolig første gang flyktninger forsøker å komme seg til Norge på denne måten. Saken ble kjent i forrige uke. Da fortalte russiske myndigheter om dommen de tre syrerne fikk. To av dem ble dømt til 10 måneders fengsel i straffe-koloni. Den siste ble dømt til åtte måneders fengsel.

Utenriks-departementet i Norge hadde ikke hørt om saken. Det svarte de da Klar Tale tok kontakt.

Men det hadde Finnmark politidistrikt. De er nærmest grensa mot Russland.

– Vi har fått en kort informasjon fra russisk side om hendelsen. Vi ser ikke på dette som en grensenær hendelse. Årsaken er at det skjedde et godt stykke unna den norske grensen. Fra tid til annen blir det stanset personer på russisk side, mistenkt for å ville ta seg ulovlig inn i Norge, skriver Ellen Katrine Hætta i en e-post til Klar Tale. Hun er politimester i Finnmark politidistrikt.

Mange migranter ønsker å få opphold i et land i Schengen. Det er et område i Europa med 26 land. Norge er ett av disse. Til vanlig kan borgere i Schengen reise fritt over grensene.

Arne Strand er forsker ved Christian Michelsens Institutt (CMI). Han er blant annet ekspert på migrasjon. Han er overrasket over ruten syrerne valgte. Det er omtrent 35 kilometer over havet fra stedet flyktningene kan ha reist fra. Og til Grense Jakobselv, rett ved grensa i Norge.

– Flyktninger tar en risiko når de legger ut på Middelhavet. Men hvis du legger ut i båt der oppe, gjør du det definitivt. Det er ekstremt farlig, sier Strand til Klar Tale.

Det er i tillegg en lang omvei inn til Schengen-området.

– Det er en veldig lang vei. Jeg vil tro at det koster ganske mye penger å ta seg over, sier han.

Det tyder på at de stenge grensene i Tyrkia virker, sier forskeren. Tyrkia har en avtale med Den europeiske union (EU). De skal ikke la flyktninger dra fritt inn i Europa.

– Grense-systemet må fungere bra når du tar til et så ekstremt tiltak. Det viser at veldig mange er desperate. De ser ikke en framtid i det landet de flykter fra, sier forskeren.

– Jeg har ikke tro på at det blir den mest populære ruten, sier han.