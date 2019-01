Rahaf frykter hun kan bli drept

På et hotellrom i Bangkok i Thailand sitter jenta Rahaf Mohammed al-Qunun. Hun er fra Saudi-Arabia og er 18 år gammel. Hun sier hun risikerer å bli drept om hun sendes hjem.

18-åringen kom til Bangkok i Thailand lørdag. Da hadde hun flydd fra landet Kuwait. Hun håper å få asyl i Australia. 18-åringen er intervjuet av flere medier. Hun sier hun risikerer å bli drept av mannlige slektninger om hun må hjem.

Al-Qunun hevder at hun ble lurt til å gi fra seg passet sitt. Hun sier det var personer fra Saudi-Arabias ambassade i Thailand som gjorde dette. Dermed kunne hun ikke reise videre til Australia. Myndighetene i Saudi-Arabia nekter for dette.

Myndighetene i Thailand har tidligere sagt at al-Qunun må tilbake til Kuwait. Nå har de ombestemt seg, skriver nyhetsbyrået NTB. De vil vente.

Sjefen for Thailands immigrasjonspoliti er Surachate Hakparn. Han sa at al-Qunun ikke vil bli sendt noe sted mot sin vilje. Han sa også at al-Qunun vil få lov til å møte representanter for FN.

Rahaf Mohammed al-Qunun stengte seg inne på et hotellrom.

– Jeg forlater ikke hotellrommet før jeg får møte FNs høykommissær for flyktninger. Jeg ønsker asyl, sier al-Qunun i en video. Den la hun ut på nettsamfunnet Twitter.

al-Qunun har fått flere titusen følgere på Twitter. Der skriver hun om situasjonen på flyplassen. Menneskeretts-organisasjoner og Tysklands ambassadør i Thailand forsøker å hjelpe henne.

Al-Qunun sier hun har flyktet fra familien. Hun sier også at hun har blitt mishandlet, både fysisk og psykisk. Hun sier at hun har vendt seg bort fra islam. Hun er ikke lenger religiøs. Det er en svært alvorlig forbrytelse i Saudi-Arabia.