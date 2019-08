Raja vil hente hjem syk gutt

Gutten er i en leir for IS-kvinner og barn i Syria. Han er alvorlig syk. Moren er mistenkt for terror. Hun har også en datter som bor i leiren.

Abid Raja er med i partiet Venstre. Han sier han ønsker at moren og barna skal få komme til Norge. Årsaken er at gutten er syk.

– Det at vi ikke gjorde nok for å hente hjem denne gutten. Det vil jeg ikke ha på min politiske samvittighet, sier Raja til kanalen NRK. Han mener regjeringen bør gjøre et unntak fra politikken sin. Da må også moren hjem til Norge.

Regjeringen har sagt nei til å hente hjem foreldre til barn som er norske, og som bor i leirene. Norge har hentet hjem fem barn fra Syria. Men de var foreldreløse.

Raja åpner for at Norge skal hjelpe en norsk IS-kvinne slik at barna kommer hjem.

Kvinnen er 29 år gammel. Politiets sikkerhetstjeneste etterforsker henne. Hun er mistenkt for å ha vært med i terror-organisasjonen Den islamske staten (IS). Kvinnen og barna er i al-Hol-leiren nordøst i Syria.

Gutten hennes er nesten fem år gammel. En lege sier gutten trolig har sykdommen cystisk fibrose. En norsk professor sier at han frykter at gutten skal dø i leiren.

Til nå har regjeringen sagt at de ikke vil hjelpe kvinner som er fremmedkrigere.

Forholdene i al-Hol-leiren er forferdelige, sier organisasjonene Redd Barna, Human Rights Watch og FN. De har bedt land som Norge om å ta hånd om sine statsborgere i leiren. Det er ukjent hvor mange norske som bor der.