Raser mot at folk spiser hund

Flere titalls demonstranter samlet seg i Seoul i Sør-Korea fredag. De protesterte mot at folk spiser hundekjøtt.

Andre demonstranter var også til stede. De mener at mennesker må få lov til å spise hundekjøtt. De kjemper for at det blir helt lov.

Protestene skjedde utenfor nasjonalforsamlingen til Sør-Korea.

12. juli er den første av de tre varmeste dagene i Sør-Korea, ifølge tradisjonell tro.

Mange i landet tror at de kan takle varmen bedre. Det gjør de ved å spise hundekjøtt eller kyllingsuppe.

Skuespilleren Kim Basinger fra USA er opprørt.

– Vi må få en slutt på denne ondskapen på planeten. Vi må hjelpe alt som lider, og disse hundene og kattene lider, sier hun. Det skriver nyhetsbyrået NTB.

Basinger var en av demonstrantene. De bar plakater der de sto: «Hvor mange millioner må dø før vi får en slutt på hundekjøtt?».

De hadde også lagt døde hunder på et bord.

Hundekjøtt er verken lovlig eller forbudt i Sør-Korea. Det er blitt færre restauranter som serverer hundekjøtt. Det har skjedd som følge av at kjæledyr ble mer populære.

Åtte av ti i Sør-Korea sa nei takk til hundekjøtt. De sa at de ikke hadde spist hund i løpet av det siste året. Det viste en undersøkelse fra i fjor.