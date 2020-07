Redd Barna frykter at mange barn må slutte på skole

Det er to hovedårsaker til at millioner av barn neppe får begynt på skole igjen. Flere land har mindre penger som kan bli brukt på skole, og det blir mer fattigdom. Det skriver Redd Barna i den nye rapporten som heter «Redd vår utdanning».

– Vi står midt i en utdanningskrise. Den har aldri vært større. Statsledere, regjeringer og myndigheter i hele verden må se hvilken katastrofen som er i ferd med å skje. De må sørge for at det er nok penger til at barn får gå på skole, sier Birgitte Lange. Hun er generalsekretær i Redd Barna i Norge.

12 land har ekstra stor risiko for at barna ikke vil komme tilbake når skolene åpner igjen. De fleste ligger i Afrika sør for Sahara. Men barn i Pakistan, Afghanistan og Jemen kan bli nødt til å slutte på skolen for alltid.

– Barn i disse landene blir fanget i en ond sirkel. De har større risiko for å bli tvunget ut i barnearbeid. Unge jenter er særlig utsatt. De kan bli offer for barne-ekteskap, tenårings-graviditet og vold fordi de er jenter. De blir mer utsatt jo lenger de er borte fra skolen. Disse tingene gjør også at det blir mindre sannsynlig at de kommer tilbake til skolen, sier Lange.

Hun frykter at korona og langt mindre penger til skole kan bli alvorlig for millioner av barn. Hun sier det er de fattigste og mest utsatte som kommer lengst bak i køen. Flere av dem har vært borte fra skolen i et halvt år allerede.

Redd Barna sier at dårligere økonomi vil ramme barn hardt. De tror det blir 77 milliarder dollar for lite til at barn kan få gå på skole i verdens fattigste land. Det er omtrent 725 milliarder kroner. Men det kan bli verre. I verste fall kan det mangle så mye som 192 milliarder dollar.

– Redd Barna mener at Verdensbanken må ha penger klare til dette. De bør ha 35 milliarder dollar som kan bli brukt til å sikre barn skolegang, sier Lange. Hun ber landene om å bruke utdanning som en del av svaret på korona-krisen. Da må de også bruke penger på skole.Lange ber også om at at landene må slippe krav om å betale gjeld slik ting er nå.