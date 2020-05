Rednings-skip nektes å legge fra kai

Skipet Alan Kurdi ligger til kai i havnebyen Palermo i Italia. Kystvakten sier skipet må ordne flere feil før det kan reise ut på Middelhavet. Det skriver nyhetsbyrået NTB.

– Det var flere feil. Det var så mye at det var en risiko. Både for mannskapet, men også for de som har blitt reddet eller kommer til å bli reddet, sier kystvakten.

Les mer: Reisen er farligere enn noensinne

Det er organisasjonen Sea-Eye som har ansvar for skipet. De sier det er grotesk å nekte skipet å forlate kai. De sier det gjør det umulig for dem å redde folk i Middelhavet i hele mai.

Skipet er oppkalt etter den tre år gamle gutten som ble funnet på stranden i Tyrkia i 2016. Han og familien var på flukt fra krigen i Syria. Han druknet i Middelhavet. Skipet er registrert i Tyskland. Landet må ta ansvar for at skipet er godt nok til at det kan følge internasjonale regler og krav, sier kystvakten i Italia.

Les videre: Aylan (3) døde på flukt fra Syria

Sea-Eye sier at de skal jobbe sammen med tyske og italienske myndigheter. De mener at det bare er små feil.

– Mannskapet på Alan Kurdi har reddet til sammen 688 liv. Det har de gjort uten at noe har skjedd med mannskap eller de som er blitt reddet, sier Sea-Eye.

Skipet har blitt undersøkt fire ganger i Italia og Spania. Det har skjedd på de siste 16 månedene. Det vanlige er at skip inspiseres én gang i året, sier Sea-Eye.

Les også: Får kjeft for tegning av Alan