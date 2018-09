Rekordmange 100-åringer i Japan

Verden

I 1963 hadde Japan litt over hundre av dem. Nå har Japan godt over 70.000 mennesker som er over 100-år gamle. Nesten alle av dem er damer. Det meldte japanske helsemyndigheter fredag.

Den eldste personen som lever i verden kommer også fra Japan. Hun heter Kane Tanaka og er 115-år gammel.

En grunn til at det har blitt flere eldre, er at folk ikke føder nok barn. I løpet av 2020 vil eldre mennesker utgjøre over 30 prosent av befolkningen i landet, sier rapporten.