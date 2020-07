Rettssaken etter drapet på Khashoggi har startet

Rettssaken mot 20 personer er i gang. De er fra Saudi-Arabia. Rettssaken foregår i Istanbul i Tyrkia.

Personene er anklaget for å ha drept skribenten Jamal Khashoggi.

To av de tiltalte har tidligere jobbet for den mektige kronprins Mohammed bin Salman. Han har tidligere tatt fullt ansvar for drapet. Men han nektet for å ha beordret det.

Tyrkisk påtale-myndighet mener to av de tiltalte ledet operasjonen. De ga ordre til gruppa som utførte drapet.

De 18 andre står tiltalt for selve drapet.

Khashoggi var selv fra Saudi-Arabia. Han ble drept etter å ha gått inn i konsulatet til Saudi-Arabia i Istanbul. Det skjedde i oktober 2018.

Khashoggi skulle ordne med noen dokumenter. Han ønsket å kunne gifte seg igjen.

Utenfor sto tyrkiske Hatice Cengiz og ventet. Hun skulle gifte seg med Khashoggi.

Hun varslet myndighetene da han ikke kom ut igjen.

Nå håper Cengiz at rettssaken vil føre til at nye bevis kommer fram.

Khashoggi ble kvalt til døde, ifølge tiltalen. Kroppen ble delt opp. Han er aldri funnet.

Khashoggi kom tidligere godt overens med kongefamilien i Saudi-Arabia. Men han var kritisk til kronprinsen.

Skribenten skrev for blant annet avisa Washington Post.

Tyrkia har ikke lenger dødsstraff. Livsvarig fengsel er den strengeste straffen. Da under veldig strenge vilkår.

Det tyrkiske aktoratet ber om at denne straffen blir brukt i saken.

Verdens-organisasjonen FN er til stede i retten. Agnès Callamard har gransket drapet. Staten Saudi-Arabia er ansvarlig, mener hun.

Saudi-Arabia har dømt folk til døden etter drapet. Det sa de i desember i fjor.