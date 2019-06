Rike amerikanere ber om mer skatt

De rike personene har skrevet et åpent brev. Det ligger ute på internett. 18 rike personer har undertegnet det med navn. Én person er anonym.

– USA har et moralsk, etisk og økonomisk ansvar for å skatte de rike mer. Skatt på formue kan hjelpe mot klimakrisen og på økonomien. Den kan forbedre folks helse og skape like muligheter for alle. Det kan også styrke demokratiet. En skatt på formue er det beste for landet vårt.

Dette skriver de rike i brevet. Brevet er skrevet til politikere. Det er skrevet til dem som vil bli president i 2020.

Men de rike understreker at de ikke støtter noen spesiell kandidat eller politikk.

Skatten bør legges på den aller rikeste delen av befolkningen, mener de rike.

– De neste skattepengene bør komme fra de heldigste, ikke fra amerikanerne som tjener passelig eller lite, skriver de rike.

Den 88 år gamle finansmannen George Soros har skrevet under. Det har også sønnen hans. Soros har over 70 milliarder kroner, ifølge nettstedet Forbes.

Agnes og Catherine Gund har skrevet under. Gund-familien har blant annet tjent penger på kaffe og Kellogg's frokostblanding.

Regan Pritzker har skrevet under. Familien hennes har blitt rike på hotellkjeden Hyatt.

Et annet kjent navn er Abigail Disney. Hun er datter av Roy Disney. Han startet filmselskapet Disney med broren Walt.