Rike land har sikret seg vaksine

13 prosent av befolkningen i verden bor i rike land. Disse landene har sikret seg halvparten av det som skal lages av vaksine mot korona. Det viser en rapport fra hjelpe-organisasjonen Oxfam. Den er fra Storbritannia.

Oxfam har sjekket avtaler mellom selskaper som kjøper og selger medisin og selskaper som lager vaksine. Avtaler rundt fem ulike vaksiner er gjennomgått.

Oxfam tror selskapene kan lage 5,9 milliarder doser med vaksine mot korona. De vil være nok for 3 milliarder mennesker. Årsaken er at vi må ta vaksinen to ganger for at den skal virke.

2,7 millioner av vaksinene skal selges til rike land. Det gjelder land som USA, Storbritannia, land i Den europeiske union (EU), Australia og Hongkong. 2,6 milliarder doser er kjøpt opp av land som India, Bangladesh, Brasil og Mexico.