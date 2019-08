Rømmer fra redningsbåt

Ti mennesker har hoppet fra redningsfartøyet Open Arms. De har forsøkt å svømme til land på den øya Lampedusa i Italia. Båten er spansk. Italia nekter fartøyet å legge til land. Dermed tar flyktningene kontroll selv.

– Situasjonen er ute av kontroll, skriver organisasjonen Proactiva Open Arms på Twitter. De drifter båten.

Både og den italienske kystvakten forsøker å redde dem som er i vannet.

En mann kastet seg i havet i om morgenen tirsdag. Han ble plukket opp av den italienske kystvakten. Han nektet å bli returnert til Open Arms.

Noen timer senere hoppet ni mennesker til seg i havet. Det er uklart hva som vil skje med dem.

Bilder viser noen båtflykninger som er reddet. En mann ligger på en båre. En annen sitter med et pledd rundt seg.

For 19 dager siden reddet Open Arms 147 mennesker. Båtflyktningene hadde problemer utenfor kysten av Libya. Italia sa først lørdag ja til et kort stopp. 27 flyktninger som var ungdom og barn fikk komme i land. Et fåtall har fått komme dit på grunn av helsa. Situasjonen for resten er usikker.

Open Arms kan få komme til øya Mallorca i Spania. Men det er 1.000 kilometer unna. Mannskapet på båten sier at det er uaktuelt. Det er en krisesituasjon om bord.

Spanias forsvarsminister Margarita Robles forsøker å løse krisa. Det sier hun til avisa La Vanguardia.

Proactiva Open Arms foreslår at alle om bord får slippe i land på Lampedusa. Så kan de bli fløyet til Spania. Det har ikke myndighetene i Italia snakket om.

Matteo Salvini er innnenriksminister i Italia. Han sier at Spania må håndtere saken på egen hånd.

– Spansk organisasjon, spansk skip, spansk havn. Det er slik det må være, sa Salvini tirsdag.

Hellas og Italia er blitt mer eller mindre stengt for båtflyktninger. Italia har strengere politikk. Dermed er Spania blitt et viktig mål for migranter og flyktninger fra Nord-Afrika.