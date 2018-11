Russland angrep ukrainske fartøy

Verdens-organisasjonen FN har kalt inn til et krisemøte. Det skjer etter noe som skjedde søndag. Da skjøt Russland og tok kontroll over tre ukrainske fartøy i Svartehavet.

Det er USAs FN-ambassadør Nikki Haley som melder om krisemøtet på nettsamfunnet Twitter.

Ukraina og Russland har bedt om møtet. Det sier kilder til nyhetsbyrået AFP.

To fartøy ble truffet av skudd. Et av dem er kanonbåten Berdyansk. Det meldte den ukrainske marinen søndag. Russiske styrker hadde også tatt kontroll over tre ukrainske fartøy.

Det bekreftet den russiske sikkerhets-tjenesten FSB søndag. De har gått om bord i de ukrainske militær-fartøyene og sjekket dem. Det skjedde ved Kertsjstredet i Svartehavet.

– For å stoppe de ukrainske militær-fartøyene brukte vi våpen. Det bekreftet en talsperson fra FSB.

Søndag ble det kjent at Russland hadde stengt trafikken gjennom Kertsjstredet. Det er et smalt farvann mellom Krim-halvøya og Russland.

De ukrainske fartøyene seilte gjennom stredet likevel. FSB sier at ukrainske myndigheter forsøker å starte en konflikt.

I flere måneder har situasjonen vært spent mellom Ukraina og Russland. Krim er egentlig ukrainsk. Men Russland tok kontroll over halvøya ulovlig i 2014. Nå sier de at Krim tilhører dem.

De siste årene har Russland gjort mye for å ha kontroll over området. Landet har blant annet bygd en bro over stredet.

Ukraina og Russland deler Kertsjstredet og Azovhavet. Det ble bestemt i 2003. For å komme inn i Azovhavet må en gjennom Kertsjstredet. Trafikken under broen er nå stengt av et tankskip. Flere titalls lasteskip venter på å få komme forbi.